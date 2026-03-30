イラン情勢の長期化で世界経済がさらに混乱するとの不安から、30日の東京株式市場の平均株価は一時2800円以上、値下がりしました。燃料の安定供給も見込めない中、田植えを目前に控えた農家に不安が広がっています。

出水平野では来月中旬から始まる田植えに向けて、土を耕す作業が進んでいます。

コメなどを生産する道上裕治さんです。道上さんの会社では、トラクターやトラックなどで年間2万リットルほどの軽油やガソリンを使っています。今シーズン、燃料の仕入れにかかるコストは、年間で100万円上がる見込みです。

（のだ農産・道上裕治会長）「今、燃料費が高騰していて、農産物を作付けする段階で、このまま燃料が供給され続けることが前提でやっている。燃料がもし途絶えたら、日本の食料の危機感がある」

道上さんの会社ではブロッコリーなどの野菜も生産しています。燃料だけではなく、従業員の人件費や電気代、肥料や農薬の価格も上昇し、この5年ほどで生産コストは1.3倍に増えたといいます。

（記者）「こちらでは水田の苗が並べられ、田植えの準備が進められています」

これから始まる田植えのシーズン。全国のコメの平均価格が6週連続で値下がりし、下落が続く中、道上さんは、増えたコストが今後、販売価格にも反映されるか懸念しています。

（のだ農産・道上裕治会長）「経費がかかった分が、（上乗せした）消費者がその価格で買ってもらえるのか、間に入るスーパーや仲卸業者がどういう対応するのかが一番心配」

燃料の安定供給の行先に注目が集まっています。

鹿児島県が経営・融資相談窓口HPを開設

中東情勢の混乱と原油価格の上昇が続く中、鹿児島県はきょう30日からホームページに、県や商工会議所などの経営相談の窓口や、融資制度の問い合わせ先をまとめたページを掲載しています。

また、生活物資の流通状況なども掲載されています。

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