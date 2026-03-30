元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。オフショルの白ドレスショットを披露した。

「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」

後藤さんは、「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」といい、オフショルデザインの白いドレスを着こなす姿や、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）、元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）との再会ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、後藤さんはオフショルダーの白いドレスを着用。白いカーテンをバックに、胸元に手を添えて横を向いていた。2枚目では、全身のソロショットを披露していた。4枚目では、本田さんはフリルデザインのブルーのドレスを着用。柏木さんは、タイトな黒いドレスというコーデ。後藤さんを真ん中に、3人で並んで笑顔をみせていた。

この投稿には、「直視できない可愛さ」「白いドレスがホントよく似合う」「美ジューーー！！！最高！」「美しさがハンパなさすぎ」「顔ちっさっ！」「女神降臨」「可愛い過ぎる」「超絶綺麗です」といったコメントが寄せられていた。