『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の結果発表で波乱 ヒンメルは3連覇ならず！TOP30公開
漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票の結果が発表された。今回は前回を超える総投票数1270万122票が集まり、第1位はゲナウ（得票数：139万6535票）、第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。ゲナウは前回TOP30圏外で、ヒンメルは3連覇を逃した。
【画像】気になる！『葬送のフリーレン』人気投票1位になったキャラ
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（36万6486票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
11位はソリテール、12位はリュグナー、13位はゼンゼ、14位はリーニエ、15位はユーベル、16位はメトーデ、17位はシャルフ、18位はグリュック、19位はシュトルツ、20位はヴィアベル、21位はミミック、22位はレンゲ、23位は南の勇者、24位はザイン、25位はデンケン、26位はカンネ、27位はラント、28位はリヒター、29位は血塗られし軍神リヴァーレ、30位は大陸魔法協会受付のお姉さんとなった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
なお、第2回キャラクター投票は、総投票数1268万8733票が集まり、第1位はヒンメル（得票数123万9533票）、2位は断頭台のアウラ（104万5369票）、第3位はフェルン（86万4863票）、第4位はユーベル（84万7205票）、第5位はフリーレン（81万6279票）、第6位はリーニエ（67万5744票）、第7位はシュタルク（58万7392票）、第8位は黄金郷のマハト（35万3780票）、第9位はソリテール（35万2524票）、10位はミミック（34万1347票）。
そして第11位は大陸魔法協会受付のお姉さん、第12位はデンケン、第13位はヴィアベル、第14位はゼーリエ、第15位はゼンゼ、第16位は終極の聖女トート、第17位は剣の里の里長、第18位は馬鹿みたいにでかいハンバーグ、第19位はラオフェン、第20位は荒くれ者たち。
21位は戦士ゴリラ、22位はレンゲ、23位は猫、24位はラヴィーネ、25位はザイン、26位はラント、27位はシャルフ、28位は買っちゃった骨、29位はフランメ、30位はカンネという結果だった。
【画像】気になる！『葬送のフリーレン』人気投票1位になったキャラ
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（36万6486票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
なお、第2回キャラクター投票は、総投票数1268万8733票が集まり、第1位はヒンメル（得票数123万9533票）、2位は断頭台のアウラ（104万5369票）、第3位はフェルン（86万4863票）、第4位はユーベル（84万7205票）、第5位はフリーレン（81万6279票）、第6位はリーニエ（67万5744票）、第7位はシュタルク（58万7392票）、第8位は黄金郷のマハト（35万3780票）、第9位はソリテール（35万2524票）、10位はミミック（34万1347票）。
そして第11位は大陸魔法協会受付のお姉さん、第12位はデンケン、第13位はヴィアベル、第14位はゼーリエ、第15位はゼンゼ、第16位は終極の聖女トート、第17位は剣の里の里長、第18位は馬鹿みたいにでかいハンバーグ、第19位はラオフェン、第20位は荒くれ者たち。
21位は戦士ゴリラ、22位はレンゲ、23位は猫、24位はラヴィーネ、25位はザイン、26位はラント、27位はシャルフ、28位は買っちゃった骨、29位はフランメ、30位はカンネという結果だった。
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