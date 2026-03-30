千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

3月29日（日）の同番組では、吉本興業全体を巻き込む“ガチ喧嘩”騒動にスタジオが戦慄する場面があった。

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今回は、芸人界に存在する“イジっていいのかわからない話”をきしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。

スタジオゲストに柏木由紀を迎え、鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、リンダカラー∞のDenが、イジっていいのかわからない“柔らかい話”を持ち寄った。

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鬼越トマホーク・金ちゃんは「吉本の特級呪物」と題し、パンクブーブーの哲夫にまつわる“ガチ喧嘩”の最新事情を暴露する。

ちょんまげラーメンのきむとのやり合いから始まった騒動について説明した金ちゃん。YouTubeラジオでの共演を経て、事態は収束したかと思われたものの、「世に出てる動画は撮り直したもの」「1本目はあまりにガチすぎて笑いにならなかった」「ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）がその裏ビデオを持っている」と告白した。

さらに、動画の内容をラジオで喋ったサルゴリラの赤羽健壱に対して「連絡先を教えてくれと哲夫さんが言っている」と、他の芸人を巻き込む事態に発展していることを明かし、スタジオを戦慄させた。

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これに対し、高野は「イジったほうがいいわけねぇだろ！」「仲直りも本当のところはしてねぇよ！」と絶叫し、「柔らかい」と判定を下していた。