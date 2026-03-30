STARGLOWが、本日3月30日に先行配信した2ndシングル「USOTSUKI」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】STARGLOW、本日3月30日先行配信の2ndシングル「USOTSUKI」MV）

本楽曲は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される“Take it back”が“時間を巻き戻したい”という願いを刻み込んでいる。

MVのコンセプトは“バタフライエフェクト”。小さな選択が、想像を超える未来をつくり出すという意味を持っており、メンバーそれぞれの決断が重なり合って誕生したSTARGLOWの軌跡を、メンバーの中で唯一、一般公募からオーディションに合格したADAMを中心に描いている。

前作「Green Light」のラストカットからつながる本映像は、ADAMが仲間（蝶）を求めて“蝶の形の穴”を覗き込むと、そこにはまだ見ぬ別々の世界が広がっており、物語が星空の下で躍動する5人のパフォーマンスへと結実していく様子が描かれている。

また、ADAMは楽曲について「爽やかなトラックとは裏腹に、失恋の切なさを込めたリリックが印象的な、POPなラブソングになっています。」「STARGLOWにとっても、この先アイコニックな存在になっていくと感じている大切な楽曲ですし、ライブでみんなと大合唱できる瞬間を想像すると、とてもワクワクしています。」とコメントしている。

さらに、今作の配信リリースを記念したキャンペーンも決定。東京、大阪でのトークショー＆グリーティング招待やサイン入りワイドチェキなどの特典内容がアナウンスされている。

そのほか、CD初回盤封入の応募抽選特典シリアルコードで応募できるファンミーティングリハーサル観覧やオフィシャル出待ち、トークショー＆グリーティング招待といった購入者対象のキャンペーンも行われる。

＜STARGLOW ADAM コメント＞

STARGLOWのADAMです。ついに僕たちの2ndシングル「USOTSUKI」がリリースされました！爽やかなトラックとは裏腹に、失恋の切なさを込めたリリックが印象的な、POPなラブソングになっています。春の空気にぴったりハマる、今だからこそ聴いてほしい一曲です。STARGLOWにとっても、この先アイコニックな存在になっていくと感じている大切な楽曲ですし、ライブでみんなと大合唱できる瞬間を想像すると、とてもワクワクしています。みんなと一緒に歌える日が待ちきれません。ぜひたくさん聴いてくれたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）