大森来玖と新井伸之助が20点超えの活躍…東山が土浦日大の反撃を許さず快勝で決勝へ

3月30日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の男子準決勝が行われ、東山高校（京都府）と土浦日本大学高校（茨城県）が対戦した。

優勝校に6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が付与される今大会。試合は前半から互角の展開となるなか、東山が32－27と5点リードを奪ってハーフタイムへ。

後半に入り、第3クォーターはウェトゥ ブワシャ エノックがゴール下を支配する。安定したディフェンスをベースに相手を攻め立てると、大森来玖の3ポイントシュートや佐藤久遠のレイアップなどで加点し、リードを2ケタに拡大。相手の青井遙臣のシュートなどで反撃を受けるも、単発に終わらせて点差を詰めさせない。第3クォーター終盤には互いにオールコートでの強度の高いディフェンスを見せ、会場を大いに盛り上げた。

第4クォーターに入っても攻撃の手を緩めず、新井伸之助や佐藤が次々とシュートを決めてさらにリードを広げていく。最後まで主導権を握り続けた東山が、80－60で勝利して明日の決勝戦へ駒を進めた。

勝利した東山は、大森が21得点、新井が20得点、佐藤が12得点と躍動。一方、土浦日大の青井に19得点と奮闘されるも、堅い守りで相手のオフェンスを封じ込めた。

■試合結果



東山高校 80－60 土浦日本大学高校（＠大田区総合体育館）



東 山｜15｜17｜25｜23｜＝80



土浦日大｜12｜15｜17｜16｜＝60

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