KLabが展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」所属のAI VTuber・ゆめみななの新曲「ななのビッグバン自己紹介」のミュージックビデオMVが公開された。

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ゆめみななは、ゆめかいろプロダクション1期生のAI VTuber。1月にデビュー楽曲「ナナノホシノナ」を公開して以降注目を集めており、同楽曲はYouTubeで250万回以上再生を記録。公式YouTubeチャンネルの登録者数も1万人を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。

2曲目となる楽曲「ななのビッグバン自己紹介」は、ゆめみななのキャラクターや世界観をより多くの人に知ってもらうことをテーマにした楽曲。ポップでエネルギッシュな楽曲とともに、ダンス表現が特徴的なMVに仕上がっているという。

あわせて、Apple Music、Spotifyをはじめとする主要音楽プラットフォームにて、順次楽曲配信が開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）