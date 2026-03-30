&TEAMが、3rd EP『We on Fire』のトラックリストを本日3月30日20時に公式SNSにて公開した。

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本作には、JULiA LEWiSらプロデューサー陣が参加。1曲目にタイトル曲「We on Fire」、2曲目に「Bewitched」、3曲目に「ホットライン」、4曲目に先行配信曲「桜色 Yell」が収録される。また、5曲目には「We on Fire (Korean ver.)」、6曲目には「Bewitched (Korean ver.)」も収録。新譜全6曲を収録したEPとなっている。

さらに、「We on Fire」のクレジットにはJULiA LEWiSと、デビュー当初から&TEAMの音楽制作に携わるSoma Gendaがクレジットされており、「ホットライン」にはデビューから作詞に携わるOhashi Chippokeに加え、TOMORROW X TOGETHERの楽曲を手掛けてきたAndy Love、さらにBTSやLE SSERAFIMの楽曲を手掛けるAlex Karlssonが作曲陣に名を連ねている。同EPもプロデューサー陣が集結し、&TEAMの再び燃え上がる決意を表現した意欲作になるという。

加えて、4月13日に全曲バンドル配信スタートと、タイトル曲のMV公開が予告されている。

前作から約6カ月ぶりの4月21日にリリースとなる3rd EP『We on Fire』では、昨年の飛躍を経て今再び燃え上がる決意を表現する。

（文＝リアルサウンド編集部）