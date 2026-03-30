韓国遠征２戦全敗でも見えた光と課題。U-21日本代表、最大の懸念は塩貝＆後藤に代わる“９番”の不在。指揮官が断言「良かったではダメ」【現地発】

韓国遠征２戦全敗でも見えた光と課題。U-21日本代表、最大の懸念は塩貝＆後藤に代わる“９番”の不在。指揮官が断言「良かったではダメ」【現地発】