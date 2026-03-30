「軽症」と診断した救急搬送患者から7700円を徴収する方針を示した長崎市の3つの病院が共同会見を開き、導入の目的を説明しました。

（長崎大学病院 尾粼 誠 病院長）

「不要不急の救急車利用を抑制し、医師などの医療従事者が重傷患者の治療に集中できる環境をつくる」

会見を開いたのは、長崎大学病院、日赤長崎原爆病院、長崎みなとメディカルセンターの3つの基幹病院です。

7月1日以降、救急搬送後に「緊急性がない」と判断した場合医療費とは別で一律7700円を徴収するとしています。

背景にあるのは…。

（長崎みなとメディカルセンター 門田 淳一 理事長）

「近年の救急搬送件数の増加、それに伴う医療現場のひっ迫がある」

市消防局管内の去年の救急出動件数は、2万9000件あまりで過去最多を更新。

さらに、搬送者のうち入院を必要としない「軽症者」は4割弱を占め、重症患者への対応に支障が出始めているといいます。

（長崎みなとメディカルセンター 早川 航一 救命救急センター長）

「着手できたことに嬉しく思う。結果として救急医療ひっ迫が緩和されて、適切な救急医療が提供できるようにしたい」

病院側は、明らかに重症の場合はためらわずに救急車を呼び、受診に悩んだ際は『＃7119』といった電話相談の活用を呼びかけています。