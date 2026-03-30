3月30日、女優の満島ひかりがInstagramを更新。モデル・浅野啓介との再婚と、妊娠を発表した。

Instagramで書面を公開した満島は、《こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました》と報告。《お腹の中には新しい命が宿っております》ともつづり、《いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています》と喜びを語っている。

満島は、2010年に映画監督の石井裕也氏と結婚し、2016年に離婚。同年には、NHK連続テレビ小説『おひさま』やドラマ『ごめんね青春!』（TBS系）で共演していた俳優・永山絢斗（けんと）との熱愛を本誌「FLASH」が報じている。永山の兄・永山瑛太と木村カエラ夫妻、さらに満島の弟である満島真之介も合流し、家族ぐるみの交際の様子が見られた。その後、熱愛が報じられることはなく、今回の“電撃婚”に至った。

お相手の浅野啓介は、世界的なモデル事務所に所属し、日本と米ニューヨークを拠点に活動する人気モデルだ。これまで、『ユニクロ』『GAP』『Calvin Klein』など大手企業の広告に多数、出演。写真家としても活動しており、Instagramのフォロワーは20万人を超えている。

ファッション界隈では名の知れている浅野。SNSでは、過去の“交際歴”を思い出し、驚くファンの声も散見された。たしかに、水原希子の妹で、DJやモデルとして活躍する水原佑果と浅野には、2014年ごろから“交際説”が持ち上がっていた。

「当時、2人は互いの写真や、密着ツーショットをSNSで頻繁にアップしており、親密な関係にあることが知られていました。過去のファッション系WEBメディアのインタビューでは、名前こそ伏せていましたが、水原さんとわかる語り口で、彼女と同棲していることも明かしています。しかし、ほどなくして、互いのSNSからツーショットは削除されたため、破局してしまったようです」（芸能担当記者）

今回、電撃婚となった満島と浅野。顔立ちの雰囲気が似ているためか、ネット上では“とてもお似合い”といった反応が相次いでいる。演技派女優の新しい門出に、祝福が集まっている。