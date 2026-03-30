独創的な発想だった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。共演2.5次元俳優が見せたドアップ時の対処法に、思わず唸る一幕があった。

【映像】スマホでセルフ照明が効果ばつぐん

ボートレース大村「おおむら桜祭り競争 イオン大謝恩祭」11レースを予想中のことだった。カメラが元Chuu Cute・河本景をロックオン。アップで映し出すと、それに応えるかのようにカメラ目線で微笑んだ。これを受け、2.5次元俳優の和合真一は「アップで耐えられるのは羨ましいわ」とひと言。「俺、もう無理なんです。4Kのお仕事とか、徐々にお断り始めてるんです。ハイビジョンに耐えられなくて」と告げた。

続けて進行役にもカメラが寄る中、藤森が「ちょっと和合ちゃんも、もらって」とリクエスト。直後、39歳の和合は自分でスマホのライトを顔に当て、これ見よがしに決め顔を作った。これに同じく2.5次元俳優の桜庭大翔が「自分で！？照明当ててるんですか？」と驚くと、藤森も「すごいよ！鈴木その子さん以来だよ」と、かつて“美白の女王”と呼ばれた料理研究家の名を出して感心。「でも、きれい。我々、アラフォーになると毛穴が気になりますからね」と述べた。

その流れで、和合が「そういう藤森さんの毛穴、全くないじゃないですか。見てごらんなさいよ」と振ると、43歳の藤森は「ちょっと待って、待って。やばい、やばい」とスマホを手に取り、同様にセルフで照明。共演者たちが爆笑する中、「この方法があるんだね」と呟くと、視聴者からも「面白すぎるw」「すごい技術」「技術の勝利ですね」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

