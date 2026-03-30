ロシアの独立系人権団体「ＯＶＤインフォ」によると、首都モスクワなど複数の都市で２９日、政府のインターネットの規制強化に対する抗議活動があり、一時的なものも含め１５人以上が拘束された。

露当局は抗議集会を許可せず、実施すれば参加者らを拘束すると警告していた。

同団体などによると、モスクワ中心部では２９日、広場に人権活動家や若者らが集まり、警戒していた警察官らに拘束された。露南部ボロネジでは「自由なインターネットを」と書いたプラカードを掲げた男性が拘束された。

ロシアでは、利用者の多いＳＮＳ「ワッツアップ」に続き、２月に「テレグラム」の通信制限が強化された。モスクワでは３月上旬から３週間近く、携帯電話などのモバイル通信が遮断され、不満が高まった模様だ。露大統領報道官は「安全確保のため」と説明しているが、経済界からも懸念の声が上がっていた。

独立系メディアによると、３月末に３０以上の都市で抗議集会の申請が行われたが、「新型コロナウイルス対策」「治安情勢の悪化」などの理由で全て却下された。抗議の拡大を抑えるため、政権側が封じ込めを図ったものとみられる。