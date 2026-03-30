猫さんのふわふわの手の上に指でそっと触れる飼い主さん。猫さんはどうしても自分の手が下に来るのが嫌だったのか、何度やっても飼い主さんの指に手を乗せ返してきたのだとか。動画は17.1万回以上も再生され、「おててがもふもっふ！」「かわゆすぎ」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコのおてての上にそっと指を乗せてみたら…あまりにも可愛いやり取りの様子】

どうしても自分の手が下になるのが許せない猫さん

TikTokアカウント「マンチカン かぷ」さまに登場したかぷちゃん。この日飼い主さんは、くつろいでいるかぷちゃんのふわふわの手に、指でそっと触れてみたのだとか。

すると、それを見ていたかぷちゃんは、サッと飼い主さんの指をよけ、逆に自分の手を指の上に乗せたとのこと。どうやらかぷちゃんは、自分の手が飼い主さんの指より下の位置にあるのが許せない様子。

何度やっても同じ結果に

飼い主さんは、かぷちゃんの手の上に自分の指を乗せようと、何度もトライしたのだそう。そのたびにかぷちゃんは指をよけて、手で指を上から抑えてきたのだとか。

飼い主さんもかぷちゃんに負けじと、何度も指を乗せ続けたとのこと。段々、手と指で触りあう遊びをやっているようにも見えてきます。

飼い主さんの指をがぶり

何度も繰り返しているうち、かぷちゃんは飼い主さんの指をがぶりと噛んできたのだとか。どうしても自分の手が飼い主さんの指より下にあるのが許せなかったようです。

飼い主さんは、かぷちゃんの方が自分よりも立場も手の位置も上がいいよね、と思ったのだそう。可愛らしい攻防は、何度も繰り返し見たくなってしまいます。

飼い主さんとかぷちゃんの可愛らしい攻防は、TikTokで17.1万回以上も再生され、「ねこさん｢どうしても下になるのが許せない人｣」「ねこさん「世界征服の第1歩にゃ」」「お手手もふもふで可愛い」「ぬこ｢やめ｣」「可愛い靴下」「ごめんなさい私の方が立場上なんです(おててｽｯ…)」「いーなぁお金払うからこの遊びやらせてほしい」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「マンチカン かぷ」さまには、かぷちゃんをお迎えした日の様子から、現在の成長中の姿までがたくさん投稿されています。のんびりとマイペースに過ごす姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マンチカン かぷ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。