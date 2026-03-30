Wi-Fiの途切れがちな地中まで磁場を使って通過する通信技術が開発される、地下での遭難時の連絡や救助が可能に

Wi-Fiの途切れがちな地中まで磁場を使って通過する通信技術が開発される、地下での遭難時の連絡や救助が可能に