与田祐希、『リブート』最終話オフショットに反響「いい芝居してた」「ガチ泣きした」
元乃木坂46メンバーで女優の与田祐希が30日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終話を迎え、オフショットを公開した。
【写真】与田祐希の『リブート』最終話オフショットをもっと見る
投稿で与田は「リブート、全10話放送終了しました 改めてこんなにも素敵な作品に参加できた事 嬉しく思います ありがとうございました！見逃し配信もぜひ」とコメント。「ありがとうお姉ちゃん」ともつづり、作品への思いを明かした。
与田は、戸田恵梨香演じる幸後一香の妹・幸後綾香役で出演。公開された写真では、主人公・早瀬陸を演じた鈴木亮平や、真北（伊藤英明）の部下・寄居俊役の藤田ハル、第8話と最終話に出演した弁護士役のトラウデン直美との2ショットが披露されている。
ファンからは「いい芝居してたよ与田ちゃん」「姉妹のシーンガチ泣きした」「感動しました」「最高のドラマでした」「凄いドラマに出たね」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
【写真】与田祐希の『リブート』最終話オフショットをもっと見る
投稿で与田は「リブート、全10話放送終了しました 改めてこんなにも素敵な作品に参加できた事 嬉しく思います ありがとうございました！見逃し配信もぜひ」とコメント。「ありがとうお姉ちゃん」ともつづり、作品への思いを明かした。
ファンからは「いい芝居してたよ与田ちゃん」「姉妹のシーンガチ泣きした」「感動しました」「最高のドラマでした」「凄いドラマに出たね」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）