ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」は31日、予選最終日の4日目を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目は川島拓郎（37＝静岡）だ。

3日目は4R4号艇で登場した川島。4コースカドからスタートはコンマ11の4番手。1マークはスロー3人の動きを見て差しを選択。先マイを果たした内山文典に続いて2着に入った。

これで3日目まで2着2回に3、4着が1回ずつとなった。未勝利だが、ゴンロクもなく得点率は6.75で飯島誠と並んで14位につける。「出足に寄せてる分、出足は悪くない。それに直線も悪くない。回り足も悪くないけど、もう少し乗りやすくしたいです」と相棒13号機は現状でも十分に戦えるレベルはある。

前節3月18〜21日の平和島一般戦は、4着だった最終戦を除く6戦を2勝、2、3着が2回ずつと好走した川島。近況はエンジンが仕上がる傾向にあるように思える。それに関しては「自分では特別に何かをしているとかはないです。いいエンジンを引いているからじゃないですかね」と振り返った。

今節も「自分が思っているよりいいのかも」。課題の乗り心地が来れば上位級に到達する可能性はある。4日目は3R2号艇、8R1号艇の好枠2走。まずは予選突破へ臨戦態勢を万全にして、機敏に立ち回る。