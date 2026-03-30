&TEAM、トラックリスト公開 タイトル曲はグラミー受賞作プロデューサーも参加
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする。それに先立って、トラックリストが公開された。
【写真】&TEAM 3rd EP『We on Fire』トラックリスト
トラックリストによると、1曲目にタイトル曲「We on Fire」、2曲目に「Bewitched」、3曲目に「ホットライン」、4曲目にすでに先行配信されている「桜色 Yell」が収録されている。5曲目には「We on Fire（Korean ver.）」、6曲目には「Bewitched（Korean ver.）」も収録されており、新譜全6曲を収録したEPとなっている。
「We on Fire」のクレジットには、Bad Bunnyのグラミー受賞アルバム『DeBI TiRAR MaSFOToS』収録曲「EL CLuB」のプロデュースを手掛けたJulia Lewis、デビュー当初から&TEAMの音楽制作に携わるSoma Gendaがクレジットされており、「ホットライン」にはデビューから作詞に携わるOhashi Chippokeに加え、TOMORROW X TOGETHERの楽曲を手掛けてきたAndy Love、BTSやLE SSERAFIMの楽曲を手掛けるAlex Karlssonが作曲陣に名を連ねている。
今回も最強プロデューサー陣が集結し、&TEAMの再び燃え上がる決意を表現した意欲作になる。
【写真】&TEAM 3rd EP『We on Fire』トラックリスト
トラックリストによると、1曲目にタイトル曲「We on Fire」、2曲目に「Bewitched」、3曲目に「ホットライン」、4曲目にすでに先行配信されている「桜色 Yell」が収録されている。5曲目には「We on Fire（Korean ver.）」、6曲目には「Bewitched（Korean ver.）」も収録されており、新譜全6曲を収録したEPとなっている。
今回も最強プロデューサー陣が集結し、&TEAMの再び燃え上がる決意を表現した意欲作になる。