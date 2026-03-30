シンガー・ソングライター松山千春（70）が、29日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、初孫が誕生したことを報告した。

松山は「先週の23日、月曜日になりますけどね、私ごとで申し訳ありませんが、嫁いだ娘が子供を産んでくれまして」と、一人娘が出産したと明かし「男の子です。自分にとって孫になります。自分は、いわゆるじいじになったというわけでありますけどね」と続けた。

さらに「感覚として、まだ、その子から言われたわけではないから、あまりじいじ、じいじっていう感覚はないんだけどなあ。やっぱり孫ですからね。子供とは違ったかわいらしさというかなあ、俺は俺なりにめんこいんじゃないか、みたいな」と語った。

だが、娘が「ガッツ石松に似てるでしょとか言って」と、ボクシング元世界王者の名を挙げたとし「お前、ガッツ石松はないだろう。もうちょっと言い方はないのか。かわいい男の子じゃないか、みたいな」と反論したと明かした。

また、「私、じじいになりました。なれました。うれしいと言えば、本当にうれしい。自分の血がつながった孫ができたということはありがたいとつくづく思います。生まれた時は2700グラム。ちっちゃくてかわいいな、ちょっと抱くのはおっかない感じでしたけど、自分にとってはありがたいできごとだなと、つくづく思います」と喜びを語り、娘は音楽の道には進まなかったが「音楽の方もちょっとはやってくれそうな子になるのかなあとかいろいろ考えた」と期待もチラリと語っていた。