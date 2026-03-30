ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手が初めての世界選手権に臨みました。



世界選手権ショートプログラムに臨んだ中井亜美選手。

冒頭、代名詞となったトリプルアクセルに挑戦しますが、回転不足で着氷が乱れます。

しかしその後はコンビネーションやステップを決めていきます。



演技終了後には、悔しさをにじませた中井選手。

8位でショートプログラムを終えました。





続くフリー。巻き返しを図る中井選手は冒頭のトリプルアクセルで転倒してしまいますが、続くコンビネーションジャンプはきれいに着氷。その後も高さのあるジャンプを披露します。後半のジャンプではミスする場面もありましたが、伸びやかなスケーティングで会場を魅了しショートとの合計で9位で終えました。圧巻の滑りを見せたのは、中井選手と共にオリンピックに出場し、銀メダルを獲得した坂本花織選手です。リンクいっぱいを使い優雅な演技で会場を魅了します。全てを出し切った坂本選手。あふれ出た涙がリンクを濡らします。今シーズンでの引退を表明している坂本選手は、自己ベストを更新する得点で4度目の優勝を飾りました。また、中井選手は国際スケート連盟のISUフィギュアスケートアワードで最優秀新人賞を受賞しました。