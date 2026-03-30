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【写真を見る】「風邪？ 花粉症？」増える子どもの花粉症 医師に見分けるポイントを聞く 今や2人に1人が花粉症！？学習に影響が出る可能性も...何歳ぐらいから発症する？

春の悩みの種、花粉症。実は今、子どもの花粉症が増えているそうです。

もし子どもがくしゃみをしていたら、それは風邪なのか、花粉症なのか、医師に見極めるポイントを取材しました。

結城晃一郎アナウンサー「突然ですが理科の時間です。こちらがスギ花粉がいっぱい入っている花粉のうという袋です。どんなふうに花粉が飛ぶのか知っていますか？こう飛びます！」

鼻がむずむず、目がかゆくなる・・・もうどうしようもない、花粉症。そもそも花粉症って？

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「花粉が鼻や目の粘膜、口の粘膜に入ってくることで、身体の中で花粉を外敵だと誤って認識し、花粉に対して攻撃することで発生する」

■１０代の２人に１人が花粉症

天童ハート小児科の高橋辰徳医師です。警鐘を鳴らすのは、子どもの花粉症です。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「かなり増えている。データとしても増えている状況」

日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会によりますと、スギ花粉症を含むアレルギー患者はおよそ２０年以上前に比べて大幅に増えています。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「５から９歳の子どもは２０年前の４倍、３人に１人が花粉症。１０代になると２人に１人が花粉症」

■原因は山と町の変化

ここまで増えているのには山と町の変化に原因があるとみられます。



天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「スギの花粉自体が木が成長し増えている、都市化が進みアスファルト地面が増え、花粉が落ちてきても風が吹くと巻き上がる。花粉に触れる機会が増えた」

■何歳ぐらいから発症の可能性？

様々な要因で増えている花粉症。では、何歳ぐらいから発症する可能性があるのでしょうか。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「普通は早くても２～３歳と考えている。花粉を吸ったことがある子が、また次に吸った時にアレルギーを発症することになるので」

アレルギーは花粉に複数回触れることで発症します。そのため花粉症は、幼稚園児や、小学校低学年くらいで一気に増えるということです。

■子どもの花粉症に気づくポイント

しかし、風邪か、花粉症か、最初はわからないことも。子どもの花粉症に気づくポイントは。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「鼻水が透明でサラサラなものが長く続く、くしゃみが出る、目をかゆがるなどが風邪とは違うところ」

子どもは症状を言葉で伝えられないことが多いので、行動を見逃さないことが大切です。

■何と学習にまで影響が！

そして、花粉症とわかったら放置しないことも大切です。高橋医師は、子どもの花粉症は、普段の生活と、何と学習にまで影響が出ると話します。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「（花粉症の）つらい症状があることで、睡眠の質が落ちて睡眠時間が短くなる、日中集中できずに学校で一生懸命勉強しても成績が上がりづらい、授業に集中できない、日常生活に悪影響を与える」

医師の診察を受けるのが一番だということですが、市販の薬を使う場合は注意点があります。

天童ハート小児科 高橋辰徳 医師「気をつけてほしいのは、薬をのんで眠そうにしているとか、頭が痛いとか、人によって合わないことがある。飲んでみて調子が悪いと思ったらその薬は続けず（医師に）相談する」

■私たちにできること

また高橋医師は、外出時はマスクやメガネをかける、家庭に花粉を持ち込まないために、帰宅したら服の花粉をしっかり落とすこと、手洗い、うがい、洗顔をすることを呼びかけています。

子どもの体調がよくなかったら、花粉症かもしれないと思って行動を観察すること。花粉症だった場合は適切に対応することが求められます。