週末、ユナイテッドとレブナイズはともに熊本で九州ダービーに臨みました。サッカーJ3のユナイテッドはJ3・熊本に勝利し3連勝となりました。



（永田莉紗アナウンサー）

「きょうは鹿児島と熊本との九州ダービー、鹿児島からも選手の後押しにサポーターの皆さんが駆け付けています。皆さん一言お願いします」





（サポーター）「せーの、チェスト鹿児島！」（サポーター）「朝来た。とにかく勝ちたい」サッカーJ3・鹿児島ユナイテッドは百年構想リーグでJ3・ロアッソ熊本と対戦しました。前半16分、鹿児島のゴール前に放り込んだボールを熊本がヘディングでクリア。鹿児島が拾って最後は杉井がシュート。しかし惜しくも枠をとらえず。0対0のまま前半を終えます。同じころ、熊本市の体育館ではバスケの九州ダービーが行われていました。鹿児島から土曜日はバスケ日曜日はサッカーの応援に駆けつけた人も。（土日で両方観戦）「きのうバスケ見て熊本の応援もすごいなと思った。鹿児島も負けていられない」2つの競技で熱い九州ダービーが繰り広げられる中、迎えた後半。11分に抜け出した嵯峨がファウルを受け、鹿児島がPKを獲得します。キッカーは有田。見事、有田が移籍後初ゴールで先制点を奪います。後半15分には熊本のコーナーキックからシュートを放たれますが守護神・川上がファインセーブ。その後も、守備の粘り強さをみせ1対0で勝利を収めました。これで6試合連続の無失点です。（鹿児島ユナイテッドFC・有田稜選手）「皆さん（鹿児島のサポーター）の前でゴールを決めてすごく幸せ。もっともっとゴールを決めて皆さんと喜びたい」3連勝となったユナイテッドはリーグ2位をキープ。次は4月5日にホームで北九州と対戦します。