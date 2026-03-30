10年前の熊本地震で九州新幹線が被災しました。

＜画像を見る＞トラックに載った、船に載った、1000人に見送られた被災新幹線「つばめ」

感謝を伝える最後の旅が始まりました。

昨日（3月29日）午前3時。

未明にもかかわらず、道路沿いにカメラを構える人たちの姿がありました。その視線の先には…。

10年前の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」です。

多くの人に見守られながら、感謝を伝える最後の旅が始まりました。

当時のヘリコプターリポート「熊本駅の南側です。回送車両が車両基地に向かう途中で脱線しています」

2016年4月14日 熊本地震に襲われた

「つばめ800系U005編成」は、この日の営業運転を終え、富合町の車両所へ戻っていたところ、大きな揺れに見舞われました。

″新幹線の脱線″というJR九州でも初めての事態に衝撃が走りました。

その後、この「つばめ」は台車部分にひずみが生じたため営業運転には使われず、地震から10年の節目に各地を巡ることになったのです。

名付けて「つばめの大冒険」

熊本港をスタート地点に、船で八代港や鹿児島港などを巡り博多を目指します。

熊本港には、「つばめ」の出発を見届けようと約1000人が集まりました。

「つばめいってらっしゃーい」

「すごかったね。重そうだったね」

「重そうだった」

「無事に博多まで来て、みんなに見てもらいたいなという気持ちで見ていました」

「15年間頑張ってくれた つばめ、これからの復興を願って見送りに来ました」

そして・・・。

「出航！」

最後の旅に出発した「つばめ」。

4月10日から博多駅前の広場で展示されます。

【今後の「つばめの大冒険」】

▼3月29日（日）～4月7日（火）大牟田～八代～串木野～鹿児島湾～指宿～博多を航行

▼4月10日（金）～19日（日）JR博多駅前広場で展示