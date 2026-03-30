歌舞伎役者中村鷹之資（26）が30日、東京・帝国ホテルで開催された、「第47回松尾芸能賞贈呈式」に出席した。

新人賞を受賞。「私は11歳の頃に父を亡くしました」とし、「このような賞を承りましたのも、ご指導くださいました先輩方、先生方、そして関係者の皆さま、何より支えてくださった皆さまのおかげでございます」と感謝を述べた。

「今まで自分が歩んできた道が正しかったのかと自問自答することもあります」としつつ「この賞を励みに、これからも、より一層芸能に精進してまいりたいと思っております」と意気込んだ。

来月には、ヨーロッパ3都市を巡る欧州公演に参加する。「これからもいろいろなことに挑戦して参りたいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻（べんたつ）のほどをお願い申し上げます」とした。

同賞は公益財団法人松尾芸能振興財団により、1979年（昭54）から日本の伝統ある劇場芸能を助成し、振興し、独自の文化、芸能の保存及び向上に寄与することを目的として授与されている。

＜「第47回松尾芸能賞」受賞者＞

◆大賞 小池修一郎氏

◆優秀賞 戸田恵子、曽我廼家貫太郎、西川扇藏、藤舎貴生

◆新人賞 中村鷹之資

◆特別賞 加藤登紀子、谷口裕和