「Hold your tongue」の意味は？「舌を押さえる」とはつまり…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Hold your tongue」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「口をつぐむ」でした！
「Hold your tongue」は、「口をつぐむ」という意味のフレーズ。
直訳すると「舌を押さえる」という意味になることから「口をつぐむ」や「黙る」という意味になります。
たとえば、悪口を言った子どもに注意するときに使われますよ。
「Hold your tongue or you will have to stay late at school.」
（口をつぐみなさい。でなければ放課後、居残りをさせますよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部