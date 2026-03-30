「Hold your tongue」の意味は？「舌を押さえる」とはつまり…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「口をつぐむ」でした！

「Hold your tongue」は、「口をつぐむ」という意味のフレーズ。

直訳すると「舌を押さえる」という意味になることから「口をつぐむ」や「黙る」という意味になります。

たとえば、悪口を言った子どもに注意するときに使われますよ。

「Hold your tongue or you will have to stay late at school.」

（口をつぐみなさい。でなければ放課後、居残りをさせますよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。