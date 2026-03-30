エスターバニー×Tottimo!限定コラボ♡可愛すぎるカラーシャンプー登場

韓国発の人気キャラクターエスターバニーと、ヘアケアブランドTottimo!がコラボ♡キュートな限定デザインのカラーシャンプーが登場しました。見た目の可愛さはもちろん、髪色キープやダメージケアも叶える優秀アイテム。さらに限定ノベルティ付きで、毎日のヘアケアがもっと楽しくなること間違いなしです♪

キュートすぎる限定デザイン



今回のコラボは、エスターバニーのリラックスタイムを描いたガーリーなデザインが魅力。カラーごとに異なるビジュアルが施されており、思わず全種類集めたくなる可愛さです。

ベビーピンクのふわふわヘアバンドがセットになっているのもポイントで、使うたびに気分が上がるアイテムに仕上がっています。

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カラーケアもできる優秀シャンプー



「Tottimo! カラーシャンプー エスターバニーデザイン」は、ハイトーンやカラーリングした髪にぴったりの処方。

濃密な泡が髪全体にしっかり行きわたり、色落ちを防ぎながらムラなくカラーをキープします。さらにナノ補修成分※を配合し、ダメージをケアしながらしっとりまとまる仕上がりに。

きしみにくく、毎日のケアにも取り入れやすいのが魅力です。

※γ－ドコサラクトン（保湿成分）

商品情報＆販売方法



Tottimo! カラーシャンプー エスターバニーデザイン



価格：1,980円（税込）

販売場所は全国のドン・キホーテ店舗（※一部取り扱いなし）。またAmazonやQoo10では通常パッケージ＋ヘアバンドのセットも販売されます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

内容量：350ml

カラー：ムラサキ／ピンク／シルバー（全3色）

毎日のケアにときめきを♡



可愛いデザインと機能性を兼ね備えた今回のコラボは、ヘアケア時間をもっと楽しくしてくれる特別なアイテム♡髪色をキープしながら、気分もアップできるのが嬉しいポイントです。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックして、お気に入りのカラーでおしゃれを楽しんでみてくださいね♪