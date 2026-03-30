東京女子プロレスは30日、都内で3・29東京・両国国技館大会の一夜明け会見を開き、渡辺未詩を撃破し、プリンセス・オブ・プリンセス王座初戴冠を果たした荒井優希が思いを吐露した。

荒井は「昨日は勝てた喜びとチャンピオンになれた喜びで胸がいっぱいだった。そんな夜になったんですけど。1日経っても、まだ手元にチャンピオンベルトがあるのが夢のような気持ちで、本当につかんだんだなというのをヒシヒシと感じております。やっぱりチャンピオンになった今がゴールじゃなくて、ここからがスタート。まだまだ私が見てきたベルトを持つ先輩方と同じようになれてるかって言われると、まだまだ自信がないので。このベルトとともに着実に強く成長していきたいなと。一日経って、先のことを見られるようになりました。でも、チャンピオンロードを歩んでいくのが楽しみでもあるので、皆さんにも期待していただければなと思います」と話した。

すでに発表されていたが、初防衛戦は4月16日（日本時間17日）、米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアターでのJ−ROD戦に決定。J−RODは前王者・渡辺をあと一歩まで追い詰めた強豪だ。対戦相手が決まったJ−RODは「チャンピオンがミウになればリベンジになると思っていたけど、そうはならなかったみたいね。でも、チャンピオンが誰であろうと関係ない。ユキ、ここは夢を見る場所じゃない。現実を突きつける場所よ。プロレスはおとぎ話じゃない。私はすべてをぶつけてユキからベルトを奪う。そして今度こそ、米国というホームグラウンドで、米国人初のプリンセス・オブ・プリンセス王者になる」とのコメントを寄せた。

この発言を受けて、荒井は「私は海外遠征にはこの1年で何度か参加させてもらったんですけど、海外でタイトルマッチをするのは今回が初めてで。前にインターナショナル・プリンセスのベルトを持ってたとき、名前がインターナショナルなのに海外で防衛戦ができてないことに、どこか引っかかりを感じてて。国内でたくさん海外の選手とはやらせてもらえたんですけど…海外でタイトルマッチをやるのも初めてで、ドキドキするところはあるんですけど。J−ROD選手と未詩さんの試合を後楽園のバルコニーから見てて、パワーもだし、存在感の大きさにもすごい度肝を抜かれまして。そんな選手と自分がやるんだということで、かなり手強いなとは思うんですけど。私は夢を見る者は強いと思いますし、ベルトを守るものがある者は強いと思うので、そんな私のチャンピオンとしての強さ、底力をアメリカでJ−RODに見せたいと思います」と意気込んだ。

4月11日＆12日（日本時間12日＆13日）のカナダ・バンクーバー大会で前哨戦が組まれなかった場合、前哨戦なしの一発勝負となるが「インターナショナルのチャンピオンだったとき、まだSKE48だったので参戦数も限られてて、前哨戦もなくタイトルマッチにいくことがたくさんあったので、そのときの経験とかはかなり生きてくるんじゃないかなと思ってます」と発言。

身長1メートル67の荒井が自身より体の大きい選手と対戦する機会は多くはないが、「海外選手であったり、自分より大きい選手とも戦ってきて、その度に今まで通用していたことが通用しなかったりとか、できてたことが急にできなくなったりとか。そういう経験をたくさんしてきたので、いろんなパターンを考えて。自分の思い描いてた通りにできなかった場合どうするとか、そこまでしっかり考えて挑みたいなと思ってます」と話した。

初防衛戦が敵地での戦いになるが「ふだんはありがたいことに、自分をすごく熱く応援してくださる方が周りにいる環境でここまでやってきたので。海外遠征で米国だったり、いろんな場所に行く度に、正直今も不安には毎回なっているんですけど、そういう場所でのタイトルマッチっていうのがもちろん不安で。でもそんな環境でどこまでやれるか、どうやって自分を見てもらうか、応援してもらうかっていうのも、一個これから戦っていく上で、すごい大事な経験になると思うので。雰囲気を感じながら、J−RODに負けずに、日本じゃなくても負けずに戦っていきたいなと思ってます」と語った。