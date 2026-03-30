元No.1キャバ嬢として知られるみゆうが手がけるランジェリーブランド「Mivera &」（ミヴェラアンド）から、待望のSPRING COLLECTIONが登場しました。これまでのラグジュアリーな世界観から一転、パステルカラーや透け感のあるレースで春らしさを表現。ランジェリーとルームウェアを展開し、やわらかさと色気を兼ね備えた新たな魅力を提案します。



【写真】インフルエンサー・実業家として活躍するみゆう

ラグジュアリーで洗練されたデザインを軸に、「かっこいい女性像」を表現したランジェリーを展開してきた「Mivera &」。今回のSPRING COLLECTIONでは、これまでのブランドイメージから一転し、やわらかなパステルカラーや軽やかな素材感を取り入れた、春らしいロマンチックな世界観を表現。透け感のあるレースや繊細なディテールで、女性のやわらかさや儚さを引き立てるコレクションに仕上げました。これまでの“強さ”に加え、新たに“優しさ”や“透明感”を纏うことで、より多面的な魅力を引き出しています。



Moonlight Serenade Bra（ムーンライトセレナーデブラ）は、インケミレースという透け感の美しい高級感あふれるレースをふんだんに使用した大人ランジェリー。優しい色合いで施された繊細なツタ柄刺繍は、ロマンチックで穏やかな雰囲気を誘います。レース下にはラメチュールを入れてより一層豪華に仕上げ、インケミ部分から透ける肌が、ほんのり妖艶さを醸し出します。透明感のあるSAXと、アンニュイなOFFWHITEの2色展開。春にふさわしい爽やかなランジェリーです。



Radiant Elf Bra（レディアントエルフブラ）は、妖精の羽を思わせる美しいエンブロイダリーレースに、ストレッチシルクを沿わせた高級ランジェリー。エンブロイダリーレースにはスパンコールが入り込まれ、レース下にはより一層輝きが増すようラメチュールを入れて、上品な光沢感のストレッチシルクで包み込みすっきりと仕上げました。ラメ入りの繊細なストレッチレースを背中に使用。脇から背中にかけては華奢な作りで、女性らしさを引き立てます。妖精をイメージしたMINTとCREAMの2色展開。春風をまとったランジェリーです。



Belle Drape Rompers（ベルドレープロンパース）はたっぷりフリルのドレープ感が美しいロンパース。スエード調の生地は毛並みによって表情を変えるので、これ１枚でラグジュアリーなコーディネートが完成します。きゅっと絞られたウエストと、裾口のたっぷりフリルでメリハリをつけたシルエットは、スタイルアップ効果も期待できます。使い勝手が良いLIGHTGRAYと、愛らしいPINKの2色展開です。薄すぎず、厚すぎない生地で、これからのシーズンはもちろん、秋まで着られるロングシーズン対応です。



【みゆうプロフィル】

抜群のビジュアルと自然体なキャラクターで支持を集める総フォロワー数100万人超えのインフルエンサーでもあり実業家。元キャバ嬢としてのキャリアを活かし、YouTubeではVlogやQ&A、メイク企画などを通してファンと等身大で向き合う姿勢が話題。2023年には結婚を発表。自身が手掛ける下着ブランド「Mivera &」のプロデュースなど、クリエイター・ビジネスウーマンとしても活動の幅を拡大中。