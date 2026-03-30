私たちの食生活に深く関わっている、小麦。



その多くは輸入したものですが、山口県産の小麦が今、生産拡大に向け舵を切っています。



県産小麦を使ったパンづくりには少し工夫が必要ということで、大手製粉業者を交えた講習会が開かれました。



（ニップン担当者）

「製パン性で外国産の小麦粉と比較すると劣る部分はあるが、せときらら（県産麦）にはせときららの良さがある」



講習会に参加したのは、県内のパン屋や学校給食向けの製パン事業者です。





県は2024年、製粉業界第2位のニップン、JA山口県と三者協定を締結。これに基づいてニップンが取扱量を増やし、県内の小麦の生産量は現在の5000トンから段階的に増える見通しです。あと2か月ほどで収穫を迎えることしの県産小麦も、ニップンから500トン増産の要請があったということです。ニーズが堅調で、特に中国5県を中心に問い合わせが増えているという山口県の小麦。しっとり、もっちりした食感が持ち味の一方、輸入したものと比べると手にくっつきやすいなど、作業面で工夫が必要といいます。講習会では、ニップンの技術担当者が県産小麦に適したパン作りの方法を紹介。水分量を細かく調整したり、ミキシングを優しくすることが必要ということです。（山口市内のパン屋）「（ニップンは）粉の中の部分、たんぱくの分量などを詳しく知っている。自分ではなかなか勉強できないので、そういうところを聞きたい、勉強になった」（ニップン・谷口雅美さん）「山口県産麦はパン用粉・菓子用粉の両方で取り扱いが増えている。地産地消の輪がどんどん広がればいい」県は今後も、県産小麦のユーザー拡大に向けた講習会や新たな商品開発の後押しを進めていく方針です。