3月31日（火）の近畿地方は、雨や風が強まり、午前を中心に荒れた天気になるでしょう。

低気圧が発達しながら日本海へと進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。全域で朝から雨が降り、通勤の時間帯はザーザー降り、南部を中心に滝のような非常に激しい雨の降る所があるでしょう。久しぶりに警報級の大雨となるおそれもあります。

紀伊水道などの沿岸部では風が強まり、傘をさすのが難しいような横殴りの雨になりそうです。淡路島南部を中心とした兵庫県南部は、波浪警報が発表される可能性が高くなっています。交通への影響にも注意してください。

朝の最低気温は14、15℃くらいの所が多く、冷える所はなさそうです。天気の割に昼間の最高気温も高く、22℃前後の所が多いでしょう。ややジメジメ、ムシムシ感じる人もあるかもしれません。

桜が満開になる1週間ですが、今週は雨の日が多いでしょう。

新年度が始まる4月1日（水）も午後から雨、週末4日（土）も広い範囲で天気が崩れてきそうです。すぐに桜の花が散ってしまうことはないものの、お花見は計画的にお出かけください。