肥後銀行と鹿児島銀行を傘下に置く九州フィナンシャルグループが、将来的に他の銀行を統合することも視野に、情報集約などを効率的にできる新たなシステムを構築する方針を示しました。

【写真を見る】銀行再編も視野 ビッグデータの効率的集約へ新システム構築方針 九州フィナンシャルグループ（肥後銀行・鹿児島銀行）

九州FG 笠原慶久社長「さらなる金融再編に向けて高い接続性や柔軟性を維持したい」

笠原社長が言う「接続性」や「柔軟性」を持たせるため、九州FGは新たなシステムを導入しようとしています。

九州FGは、現在、顧客の情報などを肥後銀行と鹿児島銀行で別々のシステムを使い、管理しています。

グループによりますと、今後、新たなシステムを導入することで互いの銀行の情報にアクセスしやすくなり、顧客情報や入金、出金のデータなどを含む、いわゆるビッグデータの集約が効率よくできるようになるということです。

それによって、顧客の企業に今の流行りや傾向を的確に伝えられたり、個人の顧客が必要とする商品や情報の提案がしやすくなったりすることを見込んでいます。

さらに、新たなシステムを構築しておくことで、今後、別の銀行がグループに加わる際も、容易に互いの情報を共有できるため、銀行再編へのハードルを下げる狙いもあるということです。