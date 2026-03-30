ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演し、猪狩蒼弥（23）が事務所の大先輩・木村拓哉（53）を巻き込んだ失敗談を語った。

木村とは、大ヒット公開中の映画「教場 Requiem」（監督中江功）で共演。木村が警察学校の鬼教官・風間公親を、猪狩は205期生の渡部流を、それぞれ演じた。

番組内では、その猪狩が「木村拓哉をすべらせてしまった」と暴露された。スタジオからは「おしまいですね」との声が上がる中、猪狩は「すべらせてしまったつもりは全くないんです」と釈明。その上で「言い訳していいですか？」といきさつを話した。

映画の撮影中のエピソードだという。暑い8月のある日のこと。「木村さんが、全員いる時にコールドスプレーを持ってきて下さって。みんなに“かけろ”ってやって下さった」。スプレーを順々に回してくれたといい、しばらくして猪狩の元へ。「僕のところにそれが回ってきた時に、“おい猪狩、これでシューって、マイケルジャクソンのまねしたら、めっちゃおもろくね？”って言われたんですよ」。それは、木村からネタ振りだった。

しかし、猪狩はその振りに答えることができなかったという。「俺もうパニックになっちゃって。急に言われたから。“ああ、そうっすね”って」。MCの「ハライチ」澤部佑からは「すかしたね…」とツッコミを受けた。

猪狩は「すかした！正解はシュー！“ポウ！ポウ！”じゃないですか？」とジェスチャーをまじえ、自身が思う“模範解答”を披露した。しかし、「実際には“ああ、そうっすね”。最悪じゃないですか？最悪じゃないですか？」と自己嫌悪に。「戻れるなら、あそこに戻りたい。これは本当に粗相だと思います」と猛反省していた。