人気キャラクターのガチャピン、ムックが30日、東京・渋谷で、渋谷区観光協会アンバサダーの就任セレモニーに出席した。

地域の魅力発信や環境美化の取り組みなどに参加するという。「みんなともだちアンバサダー」のたすきが授与されると、ガチャピンは「みんなと一緒に渋谷を盛り上げていきたいな。4月は僕やムックがいっぱい渋谷や原宿に登場するよ。ぜひみんな会いに来てね！」と呼びかけ、ムックも「渋谷に集まるみんなが楽しく過ごせるよう、みんなともだちアンバサダーとして一生懸命頑張りますぞ！」と、意気込みを示した。

ガチャピン、ムックは、73年に放送開始したフジテレビ系の子供番組「ひらけ！ ポンキッキ」で誕生した。誕生日である4月2日の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を前に、フジテレビジョンなどが企画する大規模コラボレーションプロジェクトの詳細も詳細が発表された。

ガチャピンとムックに加え、「ポンキッキーズシリーズ」から生まれた人気キャラクターが、商業施設50社と協業し、500種類以上の商品や企画が展開される。

4月17日からは渋谷PARCOで、アート展「みんなのポンキッキーズ展 P−kies for Everyone」も開催される。