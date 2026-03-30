大関・安青錦（22＝安治川部屋）が30日、春場所宿舎がある大阪府松原市で、イングランドのサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」の公式トロフィーが日本国内を巡回するツアーのコラボ企画に出演した。

マンチェスターUのファンだという安青錦はイベント中、贈られた日本代表MF三笘薫（28＝ブライトン）の直筆サイン入り入りユニフォームに感激。「ご活躍をお祈りしています。お互いに頑張りましょう」とのビデオメッセージも受け取り、「メチャクチャうれしい」と興奮した。母国ウクライナ時代に相撲やレスリングとともにサッカーにも取り組んだそうで、「アシストを決めるのが得意だった」と笑顔を見せた。

春巡業が29日から始まり、この日は大阪・寝屋川巡業を終えて駆け付けた。大関昇進後の連続優勝による綱獲りを目指した春場所では、千秋楽にまさかの負け越し。序ノ口デビューから継続した14場所勝ち越しが途切れた。春巡業でのテーマを「体重が落ちないように、体をつくる」と定め、夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での復活を期す。「来場所、強い安青錦を見せたい」と意欲を語った。

ツアーは31日〜4月1日、東京・国立競技場の秩父宮記念ギャラリーなどを巡回する。