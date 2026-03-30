今月27日に南砺市で住宅2棟が全焼した火事で、火が出た家から見つかった3人の遺体は、1人が男性、2人が女性でいずれも死因は焼死とわかりました。



遺体は火元と見られる1階の居間周辺で見つかっていて警察は身元の特定を進めるとともに火事の原因を調べています。



住宅などが密集した地域で激しく立ちのぼる煙。



今月27日の午後、南砺市松原新の柴田光弘さん（80）宅から火が出て柴田さんの3階建ての住宅と隣接する住宅の2棟が全焼しました。





吉田記者「火事が起きた現場は南砺市福野地域の中心部の住宅です。現在 消防が消火活動を行っています」柴田さん宅の焼け跡からは3人の身元不明の遺体が見つかりました。司法解剖の結果遺体は1人が男性、2人が女性でいずれも死因は焼死でした。また、3人の遺体は火元とみられる1階の居間周辺で発見されたということです。柴田さんは妻と娘の3人暮らしと見られていますが、現在も連絡が取れていません。近所の男性「（柴田さんの）奥さんは寝たきりだったと思う」近所の女性「（娘さんは）家にいたかもしれない、最近顔を見ていないからわからない。ショックや びっくりした」警察は身元の特定を進めるとともに、消防と合同で火事の原因などを調べています。