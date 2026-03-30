Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演し、「最近よくやってる」芸能人のサッカー仲間を明かした。

大のサッカー好きとして知られ、自身もフットサルを楽しむ桜井。以前、一緒にフットサルをプレーしたという川谷絵音から「今も毎週フットサルをやっていますか？桜井さんの体力にびっくりした思い出がある」と質問が届くと、「体力づくりはもうホント、サッカーです」と即答。「村上くんと最近よくやってますよ」と笑顔で明かした。

これにスタジオは騒然となり、ミスチルの大ファンの「SUPER EIGHT」横山裕は思わず立ち上がり「ええっ！」と仰天。「はい」とうなずく村上信五に、横山は「お前言えや！」と突っ込んだ。

桜井によると村上のサッカーの技術は「まあまあ」だという。「でもよく走る。凄いよく走る」とフォローし、「何よりもびっくりしたのは僕が“サッカー一緒にやりませんか？”ってお誘いして入ったその日から一緒にサッカーやってるメンバーと仲良しに（なった）。もう何年も前から一緒に蹴っていたような感じになりましたね。コミュ力凄いなと思って」とコミュニケーション能力に感心していた。