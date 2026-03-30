「GLAY」のリーダーTAKURO（54）が、30日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。楽曲制作の裏話を明かした。

TAKUROはパーソナリティーの歌手・坂本美雨と楽曲制作についてトークを展開。初めてピアノに触れたという20歳頃のエピソードとして「最初に弾いたのはビートルズの『レット・イット・ビー』で、コード進行を覚えて、それがそのまま『HOWEVER』になったり」と原点を語った。

さらに「俺、世界一コスパのいい男で。デビュー前のアルバイト時代に工事現場の警備員をやっていたんだけど、車両が来ない時は来ないから。頭の中で曲と詞を作っちゃう。曲ができないって苦労したことない。ありがたいです」と驚きの制作方法を明かした。

さらに「GLAYあるあるだけど…」と切り出し、「Aメロは30年前(に完成していた)だけど、サビは昨日(完成した)とかしょっちゅうある。TERUが“何か聞いたことあるな。パクリじゃない？”って。“違います。30年前にデモテープ撮ってます”って。そういうことが多々ある」と明かしていた。