春のセンバツ高校野球で躍動した愛知の中京大中京。60年ぶりの頂点を目指し、奮闘したナインたちを追いました。

【写真を見る】｢おかずを3時間かけて下宿先に…｣ 中京大中京 食べて鍛えて挑んだ春のセンバツ･準決勝 60年ぶりの優勝目指し躍動

甲子園の勝利数は、春夏通算140勝（歴代1位）。センバツ優勝回数は4回を誇る愛知の強豪・中京大中京。

ところが1966年以降、センバツの頂点からは遠ざかっています。その上…



（松田知輝選手）

「圧倒的に対格差で負けた」



（田中大晴選手）

「コールド負けを想定していなかったので、悔しさがめちゃめちゃ残った」

去年の秋はなんと、全国大会初戦で屈辱のコールド負けを経験。しかし、ことしのチームは…



（中京大中京 高橋源一郎監督）

「（野球に）前向きに取り組める選手が多いので、鍛えがいがあるチーム」

空腹時間は作らない! 食べて鍛えて体づくり

鍛えがいがある選手たちぞろい。ということで、雪辱を果たすべくこの春に向けて行ってきたのが…体づくり。

空腹の時間は作らない、練習の合間も、とにかく食べまくる！

もちろん昼ごはんもガッツリ食べます！



（津末駿晄選手）

Q.ご飯の量はどれくらい？

｢650グラムくらい（茶碗4杯以上）」

とは言え、最初はなかなか量が食べられなかったという、キャッチャーの津末駿晄選手。そこで、しっかり食べられるように母はこんな工夫を…



（母･安希さん）

「ゆかりや鮭が好きなので好きな具材を入れるようにした」

3時間かけて下宿先に「おかず」を…

こちらは好き嫌いが多いという、エースの安藤歩叶投手。そのため…



（母･亜以子さん）

「好きなおかずを週2回クーラーボックスに入れて、（下宿先に）3時間かけて届けていた」

食べた分のエネルギーは…しっかり筋肉に変え、パワーをつけます。

強豪・智弁学園に挑んだ準決勝

秋からみっちり鍛え上げた体で挑んだ春のセンバツ、30日の準決勝。強豪・智弁学園相手に中京大中京は、1回から攻めます。もりもりご飯を食べて成長した4番・荻田翔惺選手！

見事なライト前ヒットで先制のチャンスを作りますが、後続が打ち取られ、得点ならず。

しかし3回、1アウト3塁のチャンスで3番・神達大武選手！

犠牲フライで1点を先制！投げては安藤投手が…5回まで相手打線をぴしゃりと抑えます。



（安藤投手の母･亜以子さん）

「大丈夫かと心配だったんですけど、なんとか…ホームランを秋に3本打たれて、それがあったからこそ一緒に頑張ろうという感じで（やってこられた）」

「冬の体づくりの成果は出た」

ところが試合後半、3試合で無失点と好調の2番手・太田匠哉投手がつかまり、勝ち越しを許してしまいます。

なんとしても追いつきたい中京大中京。ドラゴンズのチャンステーマでアルプスも懸命にエールを送りますが…29年ぶりの決勝進出とはなりませんでした。



（安藤歩叶投手）

「秋通用しなかった真っすぐでどんどん勝負していって、空振りを取れたのは成長したと感じる。秋終わってからごはんに連れて行ってくれたり、（よりサポートが）増えて、そこは（家族に）恩返ししたいなと思っているし、力になっていると思う」

（荻田翔惺選手）

「（2回戦で）ホームランも出たし、冬の体づくりの成果は出たと思う。（夏は）筋肉量を上げてもっと鋭いスイングができるように頑張りたい」

Q.もっと食べる？

「食べて動いてやっていきます」

この悔しさをバネに、次の夏こそ、頂点へ！中京大中京の挑戦はまだまだ続きます。