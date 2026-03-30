デンソーが”女王”富士通との激闘制しファイナル進出…川井麻衣が意地を見せリーグ初優勝へ前進

3月30日、スカイホール豊田で「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」セミファイナル第3戦が行われ、デンソーアイリスが富士通レッドウェーブを1点差で下し、ファイナル進出を決めた。

前日に崖っぷちの状況から勝利を収めて勢いに乗るデンソーは、第1クォーターから3ポイントシュートがさく裂。チームで5本の長距離砲を高確率で沈め、21－14と前に出る。続く第2クォーターでは富士通の得点を6点に抑え10点リードで試合を折り返した。 第3クォーターには前半から一転し、防戦一方の展開に。富士通の宮澤夕貴を中心にこの10分間で6－21の猛攻を受け、3点ビハインドで勝負の第4クォーターへ。

最終クォーター序盤に笠置晴菜、川井麻衣の得点で追い抜くと、その後も確率良くシュートを沈めていく。試合終了残り1分に町田瑠唯の3ポイントで1点差に迫られると、24秒バイオレーションで相手ボールとなり、町田のドライブで逆転を許す。ラストポゼッションには川井が意地のゴールアタックでタフショットを決め切り、最終スコア59－58で激闘を制した。

初戦の敗戦から2連勝でファイナル進出を決めたデンソーは、川井、シラソハナ ファトージャが13得点で躍動。木村亜美が10得点で続いた。リーグ3連覇を狙うもセミファイナルで姿を消すこととなった富士通は、宮澤が3ポイントシュート6本を含む29得点とスパーク。町田も15得点とベテラン選手が大舞台での勝負強さを発揮したものの、フィールドゴール成功率27.1パーセントと苦しんだ。

悲願のリーグ初優勝を目指すデンソー。ファイナルは京王アリーナTOKYOで4月4日から13日にかけて3戦先勝方式で行われる。







■試合結果



デンソーアイリス 59－58 富士通レッドウェーブ



デンソー｜21｜12｜6 ｜20｜＝59



富士通 ｜14｜9 ｜21｜14｜＝58

【動画】1Qから3Pがさく裂したデンソー！