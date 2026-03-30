女子ACL準決勝以降は韓国で集中開催…日テレ・東京ベレーザは準決勝でメルボルン・シティウィメンと対戦
日テレ・東京ベレーザは30日、AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)準決勝の開催日が5月20日に決定したことを発表した。
グループリーグを2勝1分けの首位通過を果たした日テレ・東京ベレーザは、準々決勝でスタリオン・ラグナ(フィリピン)を5-0で下して準決勝へと駒を進めた。準決勝ではメルボルン・シティウィメン(豪州)との対戦が決定したものの、開催地等の詳細は未定となっていた。
そして、準決勝以降は韓国での集中開催が決定。日テレ・東京ベレーザ対メルボルン・シティウィメンは5月20日14時キックオフとなり、「Suwon Sport Comple」で開催される。準決勝のもう一つのカードも同日同会場(19時キックオフ)で行われ、ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)と水原FC(韓国)が対戦。決勝は23日14時キックオフで同会場で開催予定となっている。
グループリーグを2勝1分けの首位通過を果たした日テレ・東京ベレーザは、準々決勝でスタリオン・ラグナ(フィリピン)を5-0で下して準決勝へと駒を進めた。準決勝ではメルボルン・シティウィメン(豪州)との対戦が決定したものの、開催地等の詳細は未定となっていた。