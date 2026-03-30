矢野秀樹アナウンサー「山形市の霞城公園です。園内の桜、まだほとんどがつぼみの状態ですが日当たりの良いところはピンク色に膨らんでいるものも見られます」

【写真を見る】県内各地の桜の状況は？日和山公園できょう開花 霞城公園、最上公園、松が岬公園は？ 開花までどれくらい？（山形）

きょうの県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。

訪れた人「春のようだもんね」

子ども「あったかい。嬉しい」

暖かな日差しに誘われ、サクラの名所として知られる山形市の霞城公園では、開花がもうすぐの様子です。

訪れた人「歩いてきたらつぼみの先がピンクになっていてもう咲くんじゃないかな。去年はまだお腹にいて２人で見ていたので今年が初めて」

山形市の担当者によりますと、霞城公園の桜は、あすの開花を予想しています。

■新庄市、米沢市では

こちらは新庄市の最上公園です。

桜並木は、まだつぼみですが、先端は少しピンク色にも見えます。例年開花は４月の中旬以降となっていて、こちらはもう少し時間がかかりそうです。

そしてこちらは米沢市の松が岬公園です。

お堀の周辺の桜はまだつぼみ。ようやく緑色になり始めました。

去年の開花は４月１７日で、例年４月上旬から下旬に開花し、下旬に見頃になります。

■酒田市の日和山公園では開花！

藤井響樹アナウンサー「こちらは酒田市の日和山公園です。桜を見てみますとまだ蕾の状態ですが蕾の先を見てみるとピンク色の花びらが顔を出しています。開花はまもなくのようです」

酒田市の日和山公園では取材後の午後３時ごろ、桜の開花が確認されました。

酒田ではきょう日中の最高気温が２１．１度となり暖かい海風が吹く中、公園ではキャッチボールをする人の姿がありました。

各地、これからどんどん桜の開花がすすみまもなく花見の楽しい季節がやってきそうです。

訪れた人「（Ｑ桜は好き？）大好きです。同じ名前だから（Ｑ同じ名前なの？）さくらです」

訪れた人「花が咲くに良いという字で『咲良』です。名前が同じなのできれいなさ桜を毎年見せてあげたい」

訪れた人「あったかくてキャッチボール日和。ピクニックしようと思って今度」