BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線についてです。



具体的な復旧計画を策定する法定協議会が30日開かれ、「得られる効果に対してコストが多大」などとしてBRT専用道は整備しないことが決まりました。



法定協議会は今回で3回目で副知事や沿線3市長などが出席しました。



BRTは速達性や定時性を確保し、輸送能力を高めたバスシステムのことで、法定協議会では速達性、定時制の向上策として専用道の整備について話し合われてきました。





前回の協議会では費用対効果が低いことから「専用道は慎重に検討が必要」とされる一方で、観光振興の視点からも検討をする必要があるなどといった意見が出されていました。30日は、於福駅から長門湯本駅までの13.8キロを専用道とするという観光面に特化した新たなパターンが示され、費用には100億円以上がかかることが説明されました。そのため、観光客を呼び込むための一定の効果は否定できないとしつつも、得られる効果に対し多大なコストがかかることから観光客の増加に向けては専用道以外のアプローチが必要などとして専用道の整備は行われないことが決まりました。（美祢線沿線地域公共交通協議会 平屋隆之 会長）「専用道はないけどもJR美祢線がBRTに変わったことがより皆さんにいい取り組みだったと 理解していただけるような形で内容の充実を図っていく必要がある」このほか、信号機の制御によりバスが交差点で停止することなく走行できるシステム＝「PTPS」を5つ設置することや通常便、快速便の2ルートで運行することなどが決まりました。