30日の県内は午後を中心に各地で雨となりましたが、週末は春の陽気となったところが多く、咲き始めたサクラが青空に映えていました。サクラの開花発表後初の日曜日となった29日、鹿児島市の甲突川の河畔は多くの花見客で賑わっていました。



春の陽気となった29日。ソメイヨシノをはじめ約430本ものサクラが並ぶ鹿児島市の甲突川河畔です。満開にはもう少し時間がかかりそうですが、所々でサクラが咲き始めていました。





甲突川河畔では3月27日から火を使ったバーベキューなどができるようになっていて多くの花見客で賑わっていました。(花見客)「12時からやってます。最高です。僕の心と同じくらいサクラも咲いているのできょうのお酒は最高」(花見客)「サクラを見に来た。とてもきれいです、いい天気で」(花見客)「楽しいです。子どもたちよりお母さんたちの方が楽しんでます。正直もうちょっと咲いていてほしかった」(花見客)「第一印象は4分いってない3分咲きかなと話していた。まだ今から楽しみ。天気に恵まれれば」鹿児島市によりますと甲突川河畔のサクラは現在は3分から5分咲きですが今週末には見ごろを迎えるということです。一方「日本さくら名所100選」に選ばれている伊佐市の忠元公園は約700本のソメイヨシノが満開を迎えています。淡いピンク色の桜並木は2キロにも及びます。晴天に恵まれた週末は多くの人が訪れ、満開のサクラを楽しんでいました。(花見に来た親子)「たのちかった。満開できれいです。最高でした」午後6時から9時まではライトアップされたサクラも楽しめるということです。