PFUブルーキャッツ石川かほくが、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）レギュラーシーズン（RS）の4位以上を確定し、チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルのホーム開催が決まった。

昨シーズンのPFUはRSを19勝25敗の10位で終え、CS進出が叶わず。雪辱を果たしたい今シーズンは着実に勝ち星を重ね、14日（土）にCS進出を決めていた。

そのPFUは、29日（日）にとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われたSVリーグ女子第21節GAME2のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦でストレート勝利を収め、RSの戦績を29勝13敗の3位とすると、この結果をもってPFUのRS4位以上が確定し、CSクォーターファイナルのホーム開催が決まった。

PFUのホームで行われるクォーターファイナルは、かほく市・株式会社PFUのプレゼンツマッチとして開催され、4月11日（土）から13日（月）にかけてとり野菜みそ BLUECATS ARENAで実施。なお、GAME3は1勝1敗時のみ行われる。

11日（土）のGAME1では先着1,000名にベースボールシャツをプレゼント。さらにCS特別価格として、2階の自由席（一般）が前売り1,000円（通常2,000円）で販売され、中学生以下は無料（通常500円）で提供される。

セミファイナル進出をかけた熱い戦いに注目が集まる。