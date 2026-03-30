コンビニのマルチコピー機で印刷したら“逮捕状”　予約番号入力させ“信じ込ませる”新手の詐欺　北海道で複数被害

コンビニのマルチコピー機を悪用した、新手の詐欺被害が全国各地で報告されています。

Aさんのもとにかかってきた警察官を名乗る人物からの電話。

電話の相手は「あなたに犯罪の容疑がかかっている。証拠を見せる。コンビニに行って証拠の書類を印刷してください」と、言葉巧みにコンビニのマルチコピー機に誘導します。

指示されたとおりコピー機に予約番号を打ち込むと、印刷され出てきたのは逮捕状や供述調書と書かれた紙。

信じ込ませるための偽物の書類で信用させたうえ、お金をだましとるという手口です。

道警本部 生活安全部・西中智則警部は「実際に供述調書や逮捕状を印刷して目で見ることで、より相手のことを信用してしまう狙いがある」といいます。

北海道では2025年12月から被害の相談が複数寄せられているといいます。

警察は「警察がマルチコピー機の指示をすることはなく、出てきた書類は完全に偽物である」としています。

そして、このような不審な電話が来た場合、警察相談専用窓口の＃9110に連絡するよう呼び掛けています。