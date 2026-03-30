女優の小芝風花が3月28日、Instagramを更新。特技の手編みで「ピクミン」を再現し、その完成度の高さにファンから絶賛の声が相次いでいる。

小芝は《[編み物日記 No.12] 〜羽ピクミン〜 水色メガネの丸い顔をした、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。》などとつづり、任天堂のコンピュータゲーム「ピクミン」シリーズに登場するキャラクターを模した、手編みの帽子をかぶり、ピクミンの動きの真似をするような写真などを公開した。

コメント欄には、ファンから

《久しぶりの手編みピクミン新作ですね 今回も抜群の再現度で凄いクオリティで尊敬です》

《ほんと毎回上手すぎます センスありすぎです》

《風花さんの編み物はもうプロの域》

など、絶賛する声が寄せられている。

小芝は翌29日にも、手編みの別のピクミン帽子をInstagramに連続投稿。

《[編み物日記 NO.13] 〜ヒカリピクミン〜 淡い緑色に発光し、星型の花を咲かせるピクミン。ヒカリヅカを母体とし、夜と地下でのみ活動するなど、ほかのピクミンとは異なる点が多い。》などと投稿。ヒカリピクミンを模した淡い緑色の手編み帽をかぶり、ピクミンになったような自らのショットを添えた。ここでもファンから《かわいい!!ほんとに器用すぎです》と手編み帽の完成度を称える声が寄せられた。

小芝のピクミンシリーズは、2025年6月8日にInstagramに投稿した[編み物日記 No.1]の赤ピクミンに始まり、青ピクミン、黄ピクミン、紫ピクミン、白ピクミンの帽子の写真を、6月12日までに5連投して以来の投稿だった。

芸能記者が言う。

「小柴さんがピクミンシリーズを編もうと思ったきっかけについては、2025年6月13日のInstagramで《ゲームセンターでピクミンの被り物があると知ったのですが、私UFOキャッチャーがすごく下手くそで、「絶対取れない…でも欲しい…あ、編もう」という感じでした そしたら思いの外上手に編めたので、撮影会までしちゃって》などと明かしています。その際、森の中で編み物をする様子を動画で公開しているのですが、その様子がとても優雅で、慣れた手つきでした。相当、編み込んでいる感じがします。ドラマで共演したことがある俳優の八嶋智人さんからもオーダーが入るほどで、腕前は“プロ級”なのではないでしょうか」

小芝は、2023年12月から放送された、主演を務めるNHKドラマBS時代劇『あきない世傳（せいでん） 金と銀』シリーズで、八嶋と共演している。2026年2月10日のInstagramで《[編み物日記 No.11] 八嶋智人さんから 「派手なポーチ」が欲しいとオーダーがあったので 私のバッグとお揃いに 八嶋さんの要素を入れるために、マリオの帽子の「M」の部分を「八」に変えたり、メガネをかけさせてみたり 裏にはおおきく「八」を派手に!笑 喜んで頂けて嬉しかったなぁ》などとつづり、八嶋のために編んだオリジナルのポーチの写真を披露している。

小芝の[編み物日記]は、まだまだ続きそうだ。