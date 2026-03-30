伊藤英明、『リブート』最終回にコメント 「惚れました」「最高にカッコよかった」と反響
俳優の伊藤英明が30日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終回を迎え、「ハラハラさせてしまった様ですみません」とコメントした。
【写真】カッコ良すぎた！ 『リブート』最終回の伊藤英明
29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間では、さまざまな考察が繰り広げられ、話題を呼んだ。
投稿で伊藤は、「皆様、リブート、最後までありがとうございました!!ハラハラさせてしまった様ですみません。真北を愛していただき感謝です!!」と感謝の思いをつづった。
最終回では、伊藤演じる真北正親が“ある真実”を明かし、物語の鍵を握る重要な行動を見せた。
視聴者からは「真北さん…本当に惚れました…」「信じてました」「最高にカッコよかったです〜」といった声が寄せられている。
引用：「伊藤英明」インスタグラム（＠thehideakiito）
【写真】カッコ良すぎた！ 『リブート』最終回の伊藤英明
29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間では、さまざまな考察が繰り広げられ、話題を呼んだ。
投稿で伊藤は、「皆様、リブート、最後までありがとうございました!!ハラハラさせてしまった様ですみません。真北を愛していただき感謝です!!」と感謝の思いをつづった。
最終回では、伊藤演じる真北正親が“ある真実”を明かし、物語の鍵を握る重要な行動を見せた。
視聴者からは「真北さん…本当に惚れました…」「信じてました」「最高にカッコよかったです〜」といった声が寄せられている。
引用：「伊藤英明」インスタグラム（＠thehideakiito）