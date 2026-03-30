上坂樹里、見上愛との『風、薫る』オフショット公開 「素敵な写真」「可愛い」
女優の上坂樹里が29日、自身のインスタグラムを更新。見上愛とダブル主演を務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）のオフショットを公開した。
【写真】見上愛＆上坂樹里ダブル主演『風、薫る』第1話
30日にスタートした本作。投稿で上坂は「色々な想いがありますが、その全てをしっかり感じながら まずは明日を無事に迎えられたらと思います」とつづり、「半年間、2人の人生をあたたかく見守っていただけたら嬉しいです 皆さまに良い風をお届けできますように。どうぞよろしくお願いいたします！！」と作品への思いを明かした。
あわせて「写真は、メインビジュアル撮影の時の1枚 愛さんの笑顔が大好きです」とコメント。公開された写真には、白衣姿の上坂と見上が鏡越しに並び、笑顔でピースサインを決める様子が収められている。
ファンからは「素敵な写真すぎる」「お二人とも可愛いなぁ」「応援します」といった声が寄せられている。
引用：「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）
【写真】見上愛＆上坂樹里ダブル主演『風、薫る』第1話
30日にスタートした本作。投稿で上坂は「色々な想いがありますが、その全てをしっかり感じながら まずは明日を無事に迎えられたらと思います」とつづり、「半年間、2人の人生をあたたかく見守っていただけたら嬉しいです 皆さまに良い風をお届けできますように。どうぞよろしくお願いいたします！！」と作品への思いを明かした。
あわせて「写真は、メインビジュアル撮影の時の1枚 愛さんの笑顔が大好きです」とコメント。公開された写真には、白衣姿の上坂と見上が鏡越しに並び、笑顔でピースサインを決める様子が収められている。
ファンからは「素敵な写真すぎる」「お二人とも可愛いなぁ」「応援します」といった声が寄せられている。
引用：「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）