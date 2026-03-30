手を使わずサッと履ける！【ZARA】“どこの？”って聞かれそう♡「サマ見えシューズ」
抜け感のあるラフなコーデに仕上げたいときは、ミュールタイプの「サマ見えシューズ」がおすすめ。今シーズン【ZARA（ザラ）】からは、楽ちん & サマ見えが叶いそうなシューズが登場しています。スニーカーやローファーのような見た目ながら、脱ぎ履きしやすいのもポイントです。
スポーツミックスなコーデに導くシューズ
【ZARA】「バックレススニーカー」\6,590（税込）
一見スニーカーのようなデザインながら、バックレス仕様で足元に程よい抜け感を与えてくれます。軽やかに見えるきつね色で、カジュアルだけでなくきれいめコーデのハズし役としても活躍してくれそう。ジーンズと合わせて爽やかに仕上げたり、甘めのワンピースに投入するのもおすすめ。
きれいめなのに楽ちん！ ミュールローファー
【ZARA】「レザーミュールローファー」\5,290（税込・セール価格）
アッパーに、クラシカルなムードが漂うローファーデザインを採用した一足。レザーの上品な光沢感があり、足元からおしゃれを底上げできるかも。ミュールタイプなので、手を使わずにサッと脱ぎ履きできるのも魅力。素足で履くと程よい肌見せができて、春らしい抜け感のあるコーデが楽しめそうです。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M