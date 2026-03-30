日本ラグビー協会は３０日、Ｕ２３日本代表のオーストラリア遠征（４月１〜１５日）のメンバーを発表。京大医学部に在籍するＳＯ大鶴誠（じょう）ら３５人が選ばれた。主将はＮＯ８中谷陸人（同大）が務める。「こんな環境でやらせてもらえると想像もできなかった。少しでもプレー時間をもらえるように、練習でアピールしたい」と意気込んだ。

大鶴は関西Ｂリーグ（２部）に所属する京大の主将。今年１月、将来の日本代表選手育成を目的とした２３歳以下対象の育成プロジェクト「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤ」（ジャパン・タレント・スコッド＝ＪＴＳ）に一般公募枠で選出された。

大鶴はＪＴＳ２度目の合宿（２月２３〜２８日）を終えた段階で、スポーツ報知のインタビューに「小さいころから日本代表と医師になることが夢。日本代表への近道になると思うので、何とか（Ｕ２３代表に）入りたい。今はオーストラリアに行くことしか考えていない」と語っていた。

今遠征ではＵ２０フィジー代表、Ｕ２０オーストラリア代表、地元クラブチームと計４試合を行う予定。